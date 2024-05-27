Эксперты рассказали, какую квартиру выгоднее купить

Один из самых сложных вопросов, который задают себе покупатели, какую квартиру выбрать: с отделкой или без? Ответ нашли эксперты, опрошенные изданием Life.

По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгения Белокурова, в новостройках разрыв в цене квартир с отделкой и без составляет 20–30% в зависимости от класса и конкретного проекта. Это, как уточнил собеседник, связано с тем, что цена ремонта, мебели и техники включается в сумму ипотеки.

Эксперт подчеркнул, что на первичном рынке в массовом сегменте стоит рассматривать варианты жилья с готовой отделкой. По его словам, человек, покупая полностью готовый лот в ипотеку, сэкономит деньги и избежит траты сил и времени.

Вместе с тем специалист заявил, что ситуация на вторичном рынке сильно отличается. Как указал Белокуров, наличие или отсутствие отделки мало влияет на стоимость квартиры. Куда большее значение имеют локация и инфраструктура в округе, транспортная доступность, класс и год постройки дома, добавил он.

«Приобретая "вторичку", требующую полного или частичного ремонта, покупатель должен грамотно рассчитать бюджет и будущие затраты, включив в них стоимость материалов, услуги специалистов и дизайнера», - отметил специалист.

По словам других экспертов, целесообразно взять квартиру «под ремонт» и сделать все по своим запросам при наличии возможности не сразу заезжать в купленную квартиру. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский подчеркнул, что на вторичном рынке вариант квартиры «под ремонт» является более оптимальным с точки зрения выгоды.

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