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Летом ожидается снижение цен на аренду квартир

С июня 2024 года цены на рынке аренды недвижимости продемонстрируют снижение. Таким прогнозом в беседе с Life поделился руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Летом ожидается снижение цен на аренду квартир
© РИА Новости

По мнению эксперта, арендная ставка в Москве и Санкт-Петербурге может уменьшиться на 5%. При этом больше всего упадут в цене студии и однокомнатные квартиры, считает он. Заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова отметила, что число арендаторов будет больше, чем вакантных квартир, пока объем арендного предложения не восстановится, а ипотечные ставки не снизятся. Она полагает, что к концу лета можно ждать нового притока нанимателей и нового роста арендных ставок.

Жуков заявил, что с июля интерес к длительной аренде покажет рост. Это связано с ожидаемым возвращением потенциальных квартиросъемщиков из отпусков, приездом студентов и абитуриентов и т.д. Вместе с увеличением спроса вырастут и цены, добавил он. Дополнительный фактор роста спроса и арендной ставки - ожидаемая отмена льготной ипотеки, указал специалист.

«После 1 июля мы ожидаем плавного перетекания спроса потребителей, ранее планировавших покупку недвижимости, в долгосрочную аренду», - подчеркнул Жуков.

Ранее руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизавета Родина заявила изданию Life, что после завершения льготной ипотеки первичный рынок может ощутить некое похолодание спроса, которое будет наблюдаться до осени.

Недвижимость
Роман Жуков
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