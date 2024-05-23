Более 800 млн рублей выделено на расселение аварийного жилья в Архангельской области

Архангельская область получит 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья, новые квартиры получат более 456 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

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«Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 миллионов рублей», - сообщила пресс-служба.

Выделенные деньги будут направлены на приобретение квартир для жителей Архангельска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения составит более 8,7 тысячи квадратных метров.

Новые квартиры до конца следующего года должны получить более 456 человек, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расселение из аварийного жилья является одной из важнейших задач для властей. Глава государства отметил, что в 2022 году были расселены люди из 3 млн кв. м, что является «хорошим показателем».

При этом Госдумой России был принят закон о внеочередном жилье для собственников аварийных квартир. Ранее такое право было лишь у жильцов по соцнайму.