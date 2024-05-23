Юристы разъяснили, за что у дачников могут конфисковать участок

Количество штрафов за неправильное использование земли может быть неограниченным в течение года, в отличие от налогов. Поэтому владельцам важно серьезно относиться к уходу за своими участками. Об этом юрист Юлия Вербицкая-Линник рассказала РБК.

Теперь административные органы, включая садово-огороднические товарищества и местные власти, могут определять "надлежащее" и "ненадлежащее" использование земельных участков. При ненадлежащем использовании, помимо налога на землю, владельцам грозят штрафы 1-1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. рублей.

Эти штрафы могут начисляться в течение года неограниченное количество. “Закон, требующий от садоводов и огородников начать использование земельных участков в течение трех лет, является строгой мерой. Этот закон нацелен на ограничение прав собственников земли.” - говорит юрист. Собственникам земельных участков надо серьезно относиться к уходу за своей собственностью и следить за состоянием участка, чтобы избежать штрафов и возможных судебных исков. Новый закон еще не имеет четких определений.

«Наличие коммуникаций и капитальных строений является доказательством того, что участок обременен», — добавил адвокат Андрей Алешкин.

Он также отмечает, что судебная оценка неактивного участка может вызвать перегрузку гражданских судов. Разработка такой системы может быть полезной в случаях, когда владельцы не ухаживают за своими участками. В свою очередь, Иван Соловьев добавляет, что владельца земли, вероятно, будут обязывать заниматься садоводством или огородничеством, если это соответствует предназначению его участка. Соловьев также отметил, что любой владелец, даже если его земля предназначена для хозяйства, может приехать только раз в течение года, взять грабли, убрать во дворе и заявить, что собирается посадить цветы, выровнять землю. В таком случае вопросов не будет.

Более того, он отмечает, что ведение такой системы может быть эффективным шагом, поскольку существуют владельцы земли, которые получают ее по наследству, но не используют ее активно. Ранее был разработан законопроект для дачников, согласно которому владельцам земельных участков необходимо привести свои участки в порядок, соблюдая стандарты для сельскохозяйственных угодий, в течение трех лет. Если закон будет принят, изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.