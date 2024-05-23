Дачникам объяснили наказание за неосвоенные участки

Владельцы неосвоенных дачных участков не выплачивают взносы в садовые товарищества. Необходимость наказания за брошенные дачи объяснил глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в эфире «Комсомольской правды».

По мнению эксперта, заброшенные участки — настоящий бич садоводов.

«Проблема действительно очень серьезная. Она входит в топ-3 самых главных проблем для садоводов, потому что брошенный участок — это не только сорняки. Те, кто бросил участок, еще же не платят взносы. У нас есть товарищества, где до 50 и даже больше брошенных участков, и представьте, что все это ложится на тех, кто остался», — высказался Туманов.

При этом гость эфира не верит, что инициатива приведет к изъятию земли. По его словам, о подобных санкциях говорят регулярно еще со времен Советского Союза.

«Эти все предложения всевозможные я слышу в год, наверное, раза по три, начиная с 85-го года. Еще при советской власти эта проблема стояла. Все необходимые законы для изъятия есть, и каждый год они перелицовываются, но, к сожалению, система не работает», — поделился Туманов.

Ранее «Ведомости» выяснили, что законопроект Росреестра о наказании за неосвоенные участки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Из-за того, что в законодательстве на данный момент не описаны признаки неиспользования земельных участков, у председателей и членов СНТ нет действенного правового механизма, позволяющего принудить недобросовестных собственников к освоению земли.