Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером оценил планы по запуску в России нового инструмента для приобретения жилья – жилищных вкладов, а также и рассказал о плюсах и минусах нововведения.

В России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады. Соответствующий законопроект поддержали в правительстве и Банке России, документ был одобрен в первом чтении, сообщила ранее газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу ЦБ. Как рассказали в регуляторе, новый инструмент позволит гражданам накопить деньги на приобретение жилья. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что принять законопроект планируется в текущем году.

То, что на финансовом рынке появится еще один инструмент, которым смогут пользоваться физические лица для решения своих материальных проблем, — это хорошо... Там есть положительный момент, связанный с тем, что средства на жилищных вкладах будут застрахованы на 10 млн рублей. Ментально у людей отпечатывается эта цифра, но она не означает, что эти 10 млн рублей автоматически появятся на счете. Она говорит только о том, что средства застрахованы, и что в случае отзыва лицензии у банка деньги будут выплачивать из фондов Агентства по страхованию вкладов. Это привлекательный момент, нацеленный на то, чтобы люди не опасались отвлекать достаточно большие средства, которые требуются для приобретения квартиры, и чтобы они понимали, что в данном случае риск минимальный. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Второй привлекательный момент жилищных вкладов – это то, что ставки по таким депозитам будут выше, чем в среднем по банковскому сектору, добавил эксперт.

«Но банк – это коммерческое предприятие, и он может повышать ставки по депозитам только в двух случаях – или он снизит ставки по остальным вкладам, что поставит в менее благоприятные условия тех клиентов, которые не будут пользоваться жилищными вкладами, или он повысит ставки по кредитам, чтобы не терять собственную прибыль. Но мы понимаем, что оба варианта не совсем позитивны для банков – они затруднят развития этого инструмента», — отметил эксперт.

Беляев выразил мнение, что пока говорить о высокой эффективности, перспективности и массовом применении такого инструмента, как жилищные вклады, не приходится.

«Государству нужен этот инструмент, чтобы, помимо прочего, поддержать строительный комплекс, а также чтобы увеличить сроки депозитов в банках. Эти депозиты [жилищные вклады] будут открывать на срок не менее одного года, то есть это известная долгосрочность, а мы знаем, что при нынешней не очень стабильной ситуации сроки депозитов становятся все меньше и меньше. Предполагается, что при таких сроках банкам трудно трансформировать сберегаемые средства в долгосрочные кредиты, которые требуются для развития экономики. Но для людей это не совсем позитивный момент, поскольку для них существуют риски в связи с отвлечением средств на длительный период, ведь неспокойность обстановки никто не отменял», — сказал он.

Специалист напомнил, что средства с жилищных вкладов можно будет использовать только по целевому назначению.

«А целевое назначение здесь – это приобретение жилья. И тут возникает вопрос об администрировании. Мало того, что вы отвлекаете средства на год, так вы еще и связаны правилами использования этих средств. А что, если у вас резко изменились жизненные обстоятельства или жизненные условия – или в негативную, или, наоборот, в позитивную сторону? К примеру, кто-то оставил вам в наследство квартиру, и накопления вам больше не нужны для покупки жилья. Или, допустим, у вас ухудшилось финансовое положение, и вам срочно нужны средства для решения проблем, несвязанных с жильем, а деньги заблокированы на этом счете. Согласитесь, это проблема для вкладчика. Вместе с тем это проблема и для контролирующих органов. Мы знаем, что у нас существуют различные обходные маневры, что у нас обналичивают даже материнский капитал, хотя за это грозит уголовная ответственность. Так что с жилищными вкладами может произойти то же самое», — предупредил эксперт, выразив мнение, что новый инструмент не получит широкого распространения. «Цены на квартиры мало кто ограничивает, а у большинства населения размер вкладов не очень высок. Так что идея о том, чтобы таким накопительным вариантом с помощью банка догнать или даже опередить инфляцию, чтобы достичь первоначального взноса по ипотеке при условии весьма средних процентов, которые, наверное, будут, выглядит как продукт чистой логики, не имеющий отношения к экономике. Это простая арифметика – можно посмотреть на прирост цен на квартиры, и на то, насколько прирастают депозиты в банках. Да, сейчас уникальный случай, когда размер ключевой ставки равен 16%, и депозиты во многих банках «щелкают» по 15-16% в год, но это же не может продолжаться вечно», — заключил Беляев.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести самозапрет на сделки с недвижимостью.