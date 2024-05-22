Садоводов обяжут использовать земельные участки под угрозой изъятия

Правительственная комиссия одобрила предложенный Росреестром законопроект, согласно которому собственники земельных участков будут обязаны начать их использование в течение трех лет, сообщают «Ведомости». Правила касаются в том числе садоводов и огородников и будут действовать по аналогии с участками сельхозназначения.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева пояснила изданию, что нереализация деятельности, под которую выделяется земля, может стать основанием для изъятия.

«Это (заброшенные участки. — NEWS.ru) огромная проблема для городов, для поселков, для их развития», — пояснила Разворотнева.

Документ предлагает поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Освоением участка будут считаться мероприятия по приведению земли в пригодное состояние. Перечень соответствующих действий планируется подготовить до 15 января 2025 года. Признаки неиспользования земли установит правительство в аналогичный срок, утверждает законопроект.

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