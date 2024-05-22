В России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады. Соответствующий законопроект поддержали в правительстве и Банке России, документ был одобрен в первом чтении, сообщает газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу ЦБ.

Как рассказали в регуляторе, новый инструмент позволит гражданам накопить деньги на приобретение жилья. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Законопроект предполагает, что средства на таких вкладах будут застрахованы на 10 млн рублей (вместо 1,4 млн руб.). Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что принять законопроект планируется в текущем году.

Документ вступит в силу через 90 дней после опубликования. В банках ожидают, что доходность по новому инструменту может быть выше, чем по обычным депозитам, а доля одобренных ипотечных кредитов при использовании подобных вкладов увеличится. До этого сообщалось, что в большинстве крупнейших российских городов с момента запуска программы льготной ипотеки в апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла более чем в два раза.