Пекин запускает масштабную программу помощи девелоперам

Власти Китая выделят десятки миллиардов долларов на поддержку рынка жилой недвижимости, включая выкуп квартир под социальное жилье и снижение требований по ипотеке. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В пятницу были раскрыты некоторые меры новой программы помощи сектору. Как ожидается, Центробанк выделит $42 млрд на программу госбанков по выкупу жилья у застройщиков для социальных нужд. Учитывая, что это лишь часть многолетнего плана, общий объем прямой и косвенной господдержки может составить триллионы юаней, что должно остановить падение цен и поддержать рост ВВП.

Также снижен первоначальный взнос по жилищной ипотеке с 20 до 15% по всей стране. Для второй ипотеки порог снизился до 25%. Регулятор урезал ставки по долгосрочным и краткосрочным ипотечным кредитам на 0,25 п.п. — до 2,35% и 2,85% соответственно.

В субботу были сняты ряд ограничений на рынках недвижимости крупнейших городов. Поддержка девелоперов и смежных отраслей пока не объявлялась, уточнила газета.

Программа призвана предотвратить резкий спад из-за затухающего роста рынка жилья в КНР. Число новых проектов здесь сокращается уже более двух лет, в I кв. 2024г. снижение составило 25% в годовом выражении. В пиковые 2020-2023гг. сектор вносил более 25% в рост ВВП Китая.

До этого стало известно, что Китай продолжает пользоваться своим энергетическим преимуществом.