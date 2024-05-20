В «Дом.РФ» объяснили отказ от строительства микроквартир в Москве

Отказ от строительства малометражного жилья в Москве обоснован текущей демографической стратегией в стране. Об этом агентству РИА Новости заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его мнению, на сегодняшний день структура предложения новостроек не отвечает демографическим целям.

«Пятьдесят три процента строящегося жилья — однокомнатные квартиры, студии, а у нас потребность совершенно другая», — объяснил Мутко.

Глава компании считает, что властям необходимо совершенствовать меры стимулирования рождаемости в области жилищных условий.

Также собеседник агентства отметил особую ситуацию на столичном рынке недвижимости.

«Москва приняла такое решение. Москва — другой рынок и другие возможности, другая рентабельность в строительстве. Но в целом, может быть, это и правильный путь», — заключил Мутко.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадратов». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.