В России упал спрос на малогабаритные квартиры

Спрос на малогабаритные квартиры в России упал.

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Как пишут «Известия», в частности, доля однушек на вторичном рынке, которые приобретают в ипотеку, уменьшилась в 1,5 раза.

Без ипотеки в мае 2023 года студии и однушки в новостройках покупали 75%, в этом году — 70,6%, а вторичка снизилась почти на 12%.

«Падение связано с завершением многих льготных программ. В то время как хорошие ставки предлагаются покупателям в рамках семейной и IT-ипотеки. Вместе с тем пользующиеся этими программами россияне предпочитают приобретать квартиры большей площадью и с большим количеством комнат», — считают эксперты.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что в России выдачи ипотеки упали почти на 40 процентов.