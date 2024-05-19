В Москве спрогнозировали рост спроса на один вид жилья

Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина спрогнозировала рост спроса на один вид жилья в Москве. В беседе с «Известиям» она сообщила, что в ближайшее время в Москве станут популярны студии.

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«Очевидно, что в ближайшее время мы увидим скачок спроса на студии, которые в принципе являются востребованным и ликвидным продуктом», — отметила эксперт.

По ее словам, решение о несогласовании квартир меньше 28 квадратных метров и приближающийся срок окончания действия ипотеки с господдержкой также повлияют на рост спроса в этом сегменте.

Мамохина указала, что в перспективе рынок ждет дефицит малогабаритных лотов.

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