В крупных городах России подорожала аренда однокомнатных квартир

В апреле эксперты заметили подорожание однокомнатных квартир в 44 крупных городах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис объявлений «Мир квартир».

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Уточняется, что наиболее сильный прирост цен произошел в Чите (13 процентов), Грозном (12 процентов), Сочи (10 процентов), Ульяновске (9 процентов) и Саранске (8 процентов). Однако в 25 городах замечено снижение цен. Среди них Новосибирск (11 процентов), Киров (11 процентов) и Белгород (8 процентов).

Кроме того, в Москве аренда «однушки» подешевела на 0,8 процента, в Подмосковье — на 0,7 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,6 процента. В среднем аренда однокомнатных квартир в крупных городах России выросла на 1 процент, до 21,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадратов». Риелторы подтверждают, что такой метраж не обеспечивает достаточных условий для комфортного проживания.