Как купить дачу дешево или сократить расходы на ИЖС: цены и лайфхаки

Россияне стали гораздо чаще брать ипотеку на покупку и строительство частных домов. Зачастую это оказывается выгоднее, чем приобретать квартиру в новостройке или на вторичном рынке. NEWS.ru рассказывает, как сегодня можно сэкономить на покупке или строительстве загородного дома.

Как вырос спрос на кредиты под ИЖС

С января по март 2024 года россияне взяли займы на покупку и строительство частных домов на сумму 224 млрд рублей. Это на 42% больше, чем за I квартал минувшего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Сильнее всего выросло число кредитов, которые россияне берут именно на постройку собственного дома: за три месяца на эти цели выдано ссуд на 149 млрд рублей. В I квартале 2023-го цифра была в три раза меньше.

О кратном росте спроса на подобную ипотеку сообщили и в крупнейших банках. В «Сбере» за неполные четыре месяца 2024-го россияне взяли кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму около 171 млрд, в то время как за январь — апрель 2023-го показатель был втрое меньше (65 млрд). Для сравнения: в 2022-м граждане оформили такие займы на 18 млрд рублей. В ВТБ в I квартале оформили кредитов на ИЖС и покупку готовых домов на 18 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Почему россияне берут больше кредитов на дома

Эксперты банков объясняют такой интерес к частным домам разницей в средней стоимости квадратного метра. Так, если в январе цена квадратного метра в квартире в новостройке в среднем по стране составляла 150 тыс. рублей, а 100 тыс. стоил один «квадрат» во вторичке, то для частного дома эта цифра составляла всего 50 тыс. рублей. В результате дом из трех-четырех комнат сопоставим по цене с двухкомнатной квартирой.

Еще один фактор, влияющий на спрос на ИЖС, это уменьшение максимальной стоимости жилой недвижимости, на которую можно взять субсидированный кредит по программе льготной ипотеки на новостройки. В декабре прошлого года лимит понизили до 6 млн рублей, а купить на эти деньги двух- или трехкомнатную квартиру во многих крупных городах просто невозможно. Иногда такой суммы не хватит и на приобретение однушки, а вот частный дом позволить себе можно.

Как можно сэкономить на покупке дома

Льготная ипотека

Сегодня возможность взять кредит на такие цели есть по всем программам с господдержкой. «Можно выбрать наиболее подходящую для себя программу, можно cкомбинировать, но это точно будет выгодно, так как проценты будут небольшими по сравнению со ставкой обычного ипотечного кредита», — говорит NEWS.ru начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Татьяна Максимова.

Но решение надо принимать быстро, так как часть льготных программ завершит свое действие 1 июля 2024 года, а другая часть станет менее доступной.

льготная ипотека под 8%. По ней можно взять кредит либо на покупку частного дома от застройщика, либо на строительство его своими силами или с помощью подрядной организации. Земельный участок тоже можно оформить в ипотеку. В 2023 году минимальный размер первоначального взноса был повышен до 30%, а максимальная сумма кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области снижена до 6 млн рублей (вместо 12 млн ранее).

семейная ипотека по ставке до 6% (для Дальнего Востока — 5%). Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Потратить кредит можно на покупку строящегося частного дома по договору участия в долевом строительстве, готовый дом (с земельным участком) от застройщика по договору купли-продажи, а также на частный дом, заказав строительство на эти деньги.

сельская ипотека по ставке до 3%, которую в 2022 году сделали бессрочной. Ее могут получить те, кто переезжает в село, рабочий поселок или город с населением до 30 тыс. человек. В рамках программы можно купить готовый или еще не построенный дом у застройщика, построить дом по договору подряда или своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей.

льготная IT-ипотека по ставке до 5%. Программой могут воспользоваться сотрудники IT-компаний. Размер кредита: 18 млн руб. — для городов-миллионников, 9 млн руб. — для остальных регионов. Деньги можно потратить на покупку или строительство дома по договору подряда, а также на земельный участок с дальнейшим строительством индивидуального дома.

Льготная ипотека дает возможность существенно сэкономить на банковских процентах. По данным ДОМ.РФ, средняя ставка по рыночной ипотеке в марте 2024 года составляла 17,3% на покупку готового дома и 18% — при ИЖС. Например, при оформлении кредита на сумму 8 млн руб. на 20 лет по рыночной ставке ежемесячный платеж составит 95–98 тыс. рублей, а переплата по процентам — 16–17 млн рублей. При оформлении того же самого кредита по семейной ипотеке платеж уменьшится до 45 тыс. рублей, а переплата по процентам банка — до 4,6 млн рублей.

Материнский капитал

Молодым семьям с детьми выгодно воспользоваться материнским капиталом для внесения первоначального взноса при покупке дома в ипотеку, говорит Татьяна Максимова. С 1 февраля 2024 года сумма маткапитала составляет 631 тыс. рублей на первого ребенка и 834 тыс. рублей — на второго. Если семья ранее получала выплату на первенца, размер выплаты составит 202,6 тыс. рублей.

Сертификат можно потратить на покупку, строительство или реконструкцию дома, оплату первого или основного взноса по ипотеке.

Льготы для многодетных семей

Многодетные семьи могут воспользоваться дополнительной льготой — субсидией в размере 450 тыс. рублей. К примеру, если семья купила дом в ипотеку, а потом у них еще родились дети, то 450 тысяч рублей можно направить на погашение кредита (тела кредита или процентов по нему), отмечает Татьяна Максимова.

Для того чтобы получить субсидию, в семье должно быть не менее трех детей, она должна быть официально признана многодетной. Выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку или строительство частного дома, приобретение недостроенного частного дома либо покупку земельного участка для строительства жилого дома.

Налоговый вычет

Налоговый вычет могут получить не только граждане, купившие жилье, но и те, кто построил собственный дом. У россиян, которые платят НДФЛ, есть возможность вернуть до 260 тыс. рублей в качестве имущественного вычета (супруги могут получить 520 тыс. рублей) за расходы на строительство и покупку земельного участка.

Те, кто купили жилье в ипотеку, могут также получить до 390 тыс. рублей (супруги — до 780 тыс. рублей) в виде вычета за расходы на оплату процентов по ипотеке, полученной на строительство и приобретение жилья. Максимальную сумму вычета можно получить, если общая сумма расходов составила не менее 2 млн рублей в первом случае и 3 млн рублей — во втором.

Важно: вычет можно получить только в размере 13% фактически уплаченных процентов. Чтобы получить всю сумму вычета (390 тыс. рублей), стоит дождаться, когда сумма уплаченных процентов достигнет 3 млн рублей.

Бесплатная земля

Чтобы построить дом, нужен земельный участок. В некоторых случаях можно сэкономить именно на нем. Получить бесплатно землю можно в рамках федеральных программ — дальневосточного и арктического гектара. Надел под бизнес или строительство отдадут по договору в безвозмездное пользование на пять лет. После его можно будет запросить в собственность абсолютно бесплатно.

Возможность получить бесплатный земельный участок от государства есть также у некоторых категорий россиян: многодетных семей; граждан, имеющих государственные награды; специалистов с высшим и средним специальным образованием, которые работают в сельской местности с дефицитом кадров.

Как еще можно сократить свои расходы

Сэкономить можно, если участвовать в новых проектах, рассказывает Максимова. В качестве примера она приводит покупку участка в поселке, расположенном в 15 километрах от МКАД. На начальном этапе цена сотки составляла 250 тыс. рублей. На старте продаж не было ни газа, ни электричества, ни дорог. С проведением электричества и газа по социальной газификации стоимость сотки в этом поселке увеличилась до 700 тыс. рублей.

При строительстве эксперт советует тщательно продумать проект дома во избежание последующих переделок, которые, как правило, дорого обходятся.