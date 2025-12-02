В РФ предложили ввести скидки на ЖКХ для одной категории россиян

Михаил Иванов, председатель движения «Россия православная», в беседе с «Абзацем» выступил с инициативой предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто берет животных из приютов.

По мнению общественника, такие меры государственной поддержки могут способствовать решению проблемы бездомных животных и уменьшению числа переполненных приютов.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления таким людям скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг или льготного проезда в общественном транспорте», – отметил Иванов.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2025 года общедомовое имущество перестало быть «ничейным». Все решения, включая установку кондиционеров и использование подвалов, будут приниматься голосованием собственников через «Госуслуги».

Так, теперь появились штрафы и судебные споры за нарушения. Будет назначен администратор дома для контроля за собраниями и документами. Виновники порчи имущества будут платить за ущерб, а не весь дом. В платежных документах появятся перерасчеты по общедомовым счетчикам и возможность рассрочки. Цель — повысить прозрачность управления домами.