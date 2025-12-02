Минфин предложил снять запрет на валютные операции за рубежом для граждан

Министерство финансов подготовило законодательные поправки, снимающие ограничение на расчеты между физлицами-резидентами России и нерезидентами в наличной валюте и рублях за товары и услуги, приобретенные для личных нужд при нахождении за пределами территории страны. Законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Первым на это обратило внимание агентство «Интерфакс».

Действующая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле запрещает расчеты физлиц-резидентов с нерезидентами, совершаемые без использования счетов, открытых в российских либо зарубежных банках.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в условиях санкционных ограничений в отношении российской банковской системы проведение физлицами-резидентами в иностранных государствах расчетов с использованием банковских карт, эмитированных российскими кредитными организациями, зачастую невозможно, сообщает агентство. Это стало причиной подготовки поправок к закону.

Для исключения привлечения к административной ответственности физлиц-резидентов, совершивших такие валютные операции до вступления предлагаемых поправок в силу, предусматривается возможность их применения к ретроспективным отношениям, следует из документа. Внутри России предлагается сохранить соответствующий запрет на проведение наличных валютных операций между физлицами-резидентами и нерезидентами, поскольку отсутствует сложность с проведением безналичных расчетов.