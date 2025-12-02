Минфин предложил снять запрет на валютные операции за рубежом для граждан

Frank Media

Министерство финансов подготовило законодательные поправки, снимающие ограничение на расчеты между физлицами-резидентами России и нерезидентами в наличной валюте и рублях за товары и услуги, приобретенные для личных нужд при нахождении за пределами территории страны. Законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Первым на это обратило внимание агентство «Интерфакс».

Минфин предложил снять запрет на валютные операции за рубежом для граждан
© РИА Новости

Действующая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле запрещает расчеты физлиц-резидентов с нерезидентами, совершаемые без использования счетов, открытых в российских либо зарубежных банках.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в условиях санкционных ограничений в отношении российской банковской системы проведение физлицами-резидентами в иностранных государствах расчетов с использованием банковских карт, эмитированных российскими кредитными организациями, зачастую невозможно, сообщает агентство. Это стало причиной подготовки поправок к закону.

Для исключения привлечения к административной ответственности физлиц-резидентов, совершивших такие валютные операции до вступления предлагаемых поправок в силу, предусматривается возможность их применения к ретроспективным отношениям, следует из документа. Внутри России предлагается сохранить соответствующий запрет на проведение наличных валютных операций между физлицами-резидентами и нерезидентами, поскольку отсутствует сложность с проведением безналичных расчетов.

промо изображение