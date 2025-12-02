В Госдуме высказались о будущем пенсионного возраста в России

Рисков повышения пенсионного возраста в России в видимой перспективе нет, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, что, несмотря на старение населения, производительность труда растет, а это делает возможной поддержку большего числа людей.

«Соотношение работающих и пенсионеров, безусловно, очень важно, но это далеко не единственный фактор, влияющий на повышение пенсионного возраста. Сегодня работающие граждане за счет страховых взносов наполняют пенсионный фонд, который расходуется на соответствующие выплаты. И следующие пенсионеры будут получать средства уже за счет нового трудоспособного поколения. Соотношение, действительно, меняется. Но и растет производительность труда», — сказала политик.

Бессараб заметила, что всего 30 лет назад человечество только знакомилось с интернетом, а сегодня цифровизация и роботизация применяются повсеместно, и технологии продолжают развиваться еще более активно, чем в прошлом.

«Не учитывать это просто нелепо, ведь технологии колоссально влияют на производительность. Именно они позволят нивелировать такой процесс как старение населения, которое происходит не только в России, но и во всех развитых странах», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил, что начавшие трудиться только в этом году молодые россияне к старости могут столкнуться с тем, что их пенсии не покроют даже базовые расходы.