В Госдуме прокомментировали сообщения об отмене маткапитала на первого ребенка

Информация о возможной отмене материнского капитала на первого ребенка не соответствует действительности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом пишет ТАСС.

На прошлой неделе в соцсетях появились слухи о том, что власти собираются изменить модель материнского капитала так, чтобы стимулировать рождение второго и следующих детей. Авторы публикаций предположили, что это подразумевает отмену выплат на первенцев.

«Утверждать, что материнский капитал снимут для первого ребенка, неверно. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка», — отметила Останина.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил разрешить тратить маткапитал на обучение матерей в автошколах.

По его словам, закон позволяет потратить маткапитал на оплату образования детей. Он добавил, что в большинстве случаев именно матери возят детей в садик, кружки и секции.