Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером дал прогноз по курсу рубля к доллару в конце 2025 и начале 2026 года.

Эксперт выразил мнение, что в ближайшие недели курс доллара сохранится на уровне около 78 рублей, подчеркнув, что американская валюта утратила статус основной в российской внешней торговле и превратилась на российском рынке в обычный товар.

На сегодняшний день доллар «отвязан» от российской экономики и от международной торговли - он превратился в товар. Теперь это просто один из товаров, циркулирующих на рынке, курс которого определяется уровнем спроса и предложения. При этом на руках у народа сейчас много валюты, плюс к этому есть валютные поступления из-за границы, поэтому серьезных колебаний курсов валюты я в обозримой перспективе не ожидаю. Это связано и с тем, что, как показывает опыт, все пертурбации последнего времени практически не влияют на курсы валют. Курс доллара комфортно чувствует себя на тех уровнях, которые мы видим сейчас. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Вместе с тем эксперт допустил, что в конце 2025 - начале 2026 года курс американской валюты вырастет на 10-15 процентов.

«В этот период курс может вернуться на уровень 85-90 рублей за доллар, но выше уже не пойдет. Сейчас это справедливый курс», - сказал Зубец.

Банк России на последнем заседании по ставке в 2025 году может принять решение понизить ее на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Об этом в интервью агентству Reuters ранее заявил глава ВТБ Андрей Костин.