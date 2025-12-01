Банки подняли ставки по некоторым вкладам

В России средние ставки по вкладам на три месяца в 20 крупнейших банках выросли с 21 ноября по 1 декабря на 0,16 процентных пункта, до 15,3 процента годовых. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Что касается вкладов на полгода, то ставки по ним выросли лишь на 0,01 процентных пункта, до 14,67 процента годовых. До 13,33 процента увеличились средние ставки по вкладам на год.

Почти не показали никакой динамики вложения со сроком на два и три года. Их значения составили 10,2 и 10,19 процента соответственно.

Минимальная ставка по вкладам на три месяца на 1 декабря составила 13,7 процента, а максимальная — 17 процентов.

В конце ноября сообщалось, что максимальная ставка по вкладам в ведущих банках России выросла во второй декаде ноября, достигнув 15,5 процента годовых. Эксперты объяснили происходящее замедлением снижения ключевой ставки Банка России. Кроме того, сказалась усилившаяся конкуренция финансовых организаций, выраженная в их борьбе за клиентов.