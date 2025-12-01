Названы самые подешевевшие в России виды икры

К началу декабря сильнее всего в российских магазинах подешевела икра сельди и трески. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные аналитиков компании «Атол».

Средний чек за половину килограмма значительно варьируется в зависимости от вида, уточнили эксперты. В целом за последний год показатель снизился на 3 процента и составил 536 рублей.

Самой подешевевшей за отчетный период оказалась икра сельди, средний чек сократился на 12 процентов, до 576 рублей. Вторую строчку по темпам снижения розничных цен заняла икра трески — минус 10 процентов, до 432 рублей.

В то же время икра ряд видов популярной у россиян икры продемонстрировали противоположную ценовую динамику. Так, икра мойвы подорожала на 4 процента (до 392 рублей), а икра палтуса — на 9 процентов (до 1715 рублей).

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил о заметном снижение цен на красную икру в России. Согласно его данным, в ноябре 2025 года средняя минимальная цена 90-граммовой банки этого деликатеса сократилась на 30 процентов. В качестве главных причин подобной динамики Богданов назвал рост объема вылова лососевых и расширение поставок икры в торговые сети в преддверии новогодних праздников.