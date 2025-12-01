Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный размер удержаний из страховых пенсий по старости по большинству видов задолженностей. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече представителей партии с гражданами старшего возраста Слуцкий указал, что текущее законодательство допускает взыскание приставами и 50 процентов, и 70 процентов средств, хотя для большинства пожилых людей пенсия является единственным доходом. По его мнению, размер удержаний следует ограничить 30 процентами.