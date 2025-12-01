Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный размер удержаний из страховых пенсий по старости по большинству видов задолженностей. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече представителей партии с гражданами старшего возраста Слуцкий указал, что текущее законодательство допускает взыскание приставами и 50 процентов, и 70 процентов средств, хотя для большинства пожилых людей пенсия является единственным доходом. По его мнению, размер удержаний следует ограничить 30 процентами.
«Мы обязаны поставить законодательный заслон подобным процедурам, ведь сейчас после удержаний пенсионеры получают на руки суммы ниже установленного МРОТ», — указал депутат.