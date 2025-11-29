Россиянам рассказали, насколько подорожает кофе в 2026 году

Россиянам рассказали, стоит ли ожидать роста цен на кофе в 2026 году. По словам директора по маркетингу компании «Сварщица Екатерина» Сергея Митрофанова, на цену на кофейные зерна влияет урожай, спрос, затраты на обжарку и логистику, инфляция, курс валюты.

– В России рынок кофе полностью зависит от импорта. Цена на него напрямую зависит от курса доллара и мировых валют, – пояснил «Газете.Ru» Сергей Митрофанов.

Эксперт также рассказал о ситуации на биржах, где продают почти весь мировой объем кофе. Основной из них является Межконтинентальная биржа в Лондоне, там торгуют робустой. Также Межконтинентальная ICE (International Coffee Exchange), где ведут торги арабикой.

По информации ICE, мировые цены на кофе в сентябре составляли 3,25 доллара за фунт (7,15 долларов за кг). Эксперт пояснил, что это один из высоких показателей за последние годы.

Стоимость кофе выросла на 25% с сентября 2024 года по сентябрь 2025-го.

Митрофанов продолжил, что цены на кофе будут расти и дальше. По его прогнозу, он подорожание составит 20%.

