Компенсации советских вкладов заложены в бюджет

Компенсации советских вкладов выплатят долгожителям, сообщает ИА DEITA.RU.

Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко сообщила агентству «Прайм», что в бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено почти 5 миллиардов рублей на компенсацию вкладов, утраченных в результате инфляции в 1990-е годы.

По её словам, компенсация гражданам, родившимся до 1945 года, а также их наследникам, выплачивается в размере, в три раза превышающем остаток вклада по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть средств была получена ранее, сумма компенсации уменьшается.

Для граждан, родившихся с 1946 по 1991 год, предусмотрена компенсация в двукратном размере остатка вклада с аналогичными условиями. Однако компенсационные выплаты не распространяются на вклады в Сберегательном банке Российской Федерации, закрытые в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года.

Безмаленко также подчеркнула, что выплаты наследникам осуществляются независимо от возраста умершего владельца вкладов, и их размер не уменьшается на сумму ранее полученного пособия на погребение.