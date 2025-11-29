В начале зимы, 1 декабря, истекает срок оплаты налогов на недвижимость и вклады, напоминает профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. В этом году те, кто еще только копит на недвижимость, впервые столкнутся с необходимостью уплаты налога на вклады.

© Российская Газета

Налог на недвижимость платится владельцем со следующих видов имущества, рассказывает Кулаков: дома, квартиры, комнаты в квартире, гаражи, объекты незавершенного строительства и коммерческую недвижимость, находящуюся во владении физическими лицами.

Большинство объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам (жилые помещения с кадастровой стоимостью до 10 млн рублей, гаражи и парковочные места) облагаются налогом в размере 0,1% от кадастровой стоимости.

По жилым помещениям стоимостью от 10 млн до 300 млн в Москве, например, действует дифференцированная шкала ставок налога - от 0,15% до 0,3%.

По любым объектам недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей налог составляет 2%.

По прочим нежилым объектам недвижимости (например, апартаменты, склад, производственное здание) - 0,5%.

Льготные категории граждан, имеющие право не платить налог на имущество, перечислены в ст. 407 Налогового кодекса. Кроме того, размер налога уменьшается для многодетных семей. Им не облагается площадь в 5 кв.м. на одного ребенка для квартир и в 7 кв.м - для домов.

В те же сроки следует уплатить и земельный налог, напоминает Кулаков. Для жилищного фонда и подсобного хозяйства ставка земельного налога составляет 0,3%.

Тем, кто только копит на свой дом или квартиру, следует вспомнить про налог на вклады.

В этом году не позднее 1 декабря россияне впервые должны заплатить налог на вклады за 2024 год. Расчет налогов будет производить ФНС.

"Основанием для расчета послужат данные банков. Строго говоря, это налог не на вклады, а на проценты, полученные по ним. При этом в налоговую базу не входят средства, размещенные на счетах эскроу", - говорит Кулаков.

Необлагаемый минимум (эта величина не постоянная, будет рассчитываться ежегодно и зависеть от размера ключевой ставки) в 2025 году составляет 210 тысяч. Налогообложению подлежит только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход по всем вкладам.

Следует обратить внимание на период получения дохода. Если вклад был оформлен, например, в ноябре 2023 года на 12 месяцев с получением процентного дохода в ноябре 2024 года, то это, соответственно и будут те средства, с которых следует платить налоги. Если же деньги были положены на депозит в 2024 году, а срок его завершения и получения дохода относится к 2025 году, то обязанность платить налог возникнет в 2026 году. При размещении депозитов на срок свыше 15 месяцев доход будет распределен банком по двум годам - 2023 и 2024.

"Это верно для тех случаев, когда доход на вклад начислялся в конце срока. Если же в договоре было оговорено помесячное начисление, то налог платится за те проценты, которые были начислены на сумму сбережений в 2024 году", - поясняет эксперт.

Размер налога НДФЛ составит 13% при общем доходе 2,4 млн рублей, а свыше этого - 15%.

Например, если общий доход по вкладам составил 300 тысяч рублей, то заплатить нужно будет 11 700 рублей (90 000 х 13% = 11 700).

НДФЛ с процентных доходов по вкладам несовершеннолетних уплачивают родители.

Доходы, полученные в валюте, пересчитываются для получения налогооблагаемой базы в рублях по курсу ЦБ на дату получения дохода.