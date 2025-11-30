Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды: озвучены даты

1 января 2026 года в России произойдёт индексация коммунальных тарифов.

Об этом всех собственников предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Рост стоимости ЖКУ в среднем по стране составит 1,7%. Это связано с повышением ставки НДС со следующего года с 20% до 22%. Вторая индексация тарифов ЖКХ в 2026 году назначена на 1 октября. Она будет проведена по регионам.

Судя по утвержденным предельным значениям индексов рост составит от 8% до 19,7% в зависимости от субъекта. В Приморском крае это будет 9,2%, в Хабаровском крае и на Камчатке — 9,9%, а на Сахалине — 9%. Наибольшее подорожание ЖКУ произойдет в Ставропольском крае — на 22%.

Кадровый кризис в ЖКХ: почему не помогают даже высокие зарплаты

Индексы прописаны в распоряжении правительства РФ. Однако реальные цифры могут оказаться больше. Так, в прошлом году при предельной индексации 10,2% вода во Владивостоке подорожала на 4%, а в пригороде – на 30.