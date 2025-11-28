Россиянам назвали способ обратиться за пенсией до пенсионного возраста

За накопительной пенсией можно обратиться раньше достижения пенсионного возраста — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, сообщил агентству «Прайм» профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Для этого предпенсионеру нужно подать заявление в Социальный фонд, предварительно проверив выписку из индивидуального лицевого счета, доступную в личном кабинете на портале Госуслуг или сайте фонда. Данные о пенсионных накоплениях указаны в разделах 3 и 4.

Заявление можно отправить через те же сервисы, лично обратившись в местное отделение фонда или МФЦ. Обычно рассмотрение занимает 10 рабочих дней, а при положительном решении деньги перечислят на банковский счет в следующем месяце.

«Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения», — отметил собеседник агентства.

При этом можно получить все деньги сразу, разделить их на определенный период, но не менее 10 лет, либо назначить себе пожизненную накопительную пенсию.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил о досрочном начислении январских пенсий. По его словам, их начнут выплачивать с 24-25 декабря. Власти решили перенести выплату на конец декабря, чтобы получатели средств успели получить деньги до начала выходных.