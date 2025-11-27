Финансист Волкова рассказала, как определить свою личную инфляцию

Финансовый эксперт Татьяна Волкова на примере объяснила, как определить свою личную инфляцию.

«Например, семья из четырёх человек. Их расходы: продукты +15%, коммунальные услуги +10%, детские кружки и секции +20%. Официальная инфляция — 7%. Итого личная инфляция такой семьи — около 13%», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, личная инфляция показывает насколько подорожала именно ваша жизнь, а не жизнь в стране в целом.

