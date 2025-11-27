Как рост НДС повлияет на кешбэк и комиссии по картам

По прогнозу экспертов, введение НДС (налога на добавленную стоимость) в 22% для некоторых банковских операций в 2026 году может привести к сокращению бонусов от банка и повышению стоимости обслуживания карт.

Так, по словам советника председателя правления Цифра банка Натальи Тутовой, введение НДС толкнет банки на снижение базовых ставок кешбэка, введение различных ограничений и условий, переход на партнерские программы и немонетарные привилегии.

«Для держателя карты это означает, что те программы лояльности, которые сейчас выглядят щедрыми, станут менее привлекательными. Пользователь получит менее выгодные условия», — рассказала она РБК.

Банки компенсируют налоговое бремя, уверен руководитель компании «Шумейко и партнеры», налоговый консультант Дмитрий Шумейко.

«Когда банки уплачивают больше налогов, им приходится где-то компенсировать разницу — обычно это сокращение бонусов или повышение стоимости обслуживания карт. Для пользователей это означает рост цен и изменение тарифов — привычные кешбэки могут стать менее выгодными», — сказал он.

При этом хотя банковские тарифы и изменятся в большую сторону, но нелинейно и не на всю ставку НДС в 22%, уверен эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Кроме того, на фоне введения НДС вырастет стоимость не всех операций по карте, добавил управляющий партнер компании «Риц-Консалт» Станислав Ильин.

«Возможные изменения затронут дополнительные сервисы, такие как выпуск премиальных карт, расширенные пакеты обслуживания или некоторые технические опции, которые до сих пор подпадали под освобождение», — считает он.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал журналистам, что отмена льготы по уплате НДС за обслуживание банковских карт не приведет к удорожанию этих услуг.

«По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет. Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней, и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет носить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», — передает слова Сазанова ТАСС.

Госдума 20 ноября 2025 года одобрила поправки к Налоговому кодексу, касающиеся отмены льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт. Так, с 2026 года банки обяжут платить 22% НДС за некоторые операции, в частности за: