Зарплаты россиян растут: влияние инфляции и прогнозы на 2026 год

По результатам опроса, проведенного KP.RU, более половины работающих россиян отметили увеличение своих зарплат на 10% и выше за прошедший год. В частности, 26% опрошенных указали на рост заработной платы на 26%, а еще четверть сообщили о повышении на 25-50%.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в августе 2025 года увеличилась на 12,2%, достигнув 92,9 тыс. рублей, однако по сравнению с июлем она снизилась на 6,5%. Реальный рост зарплат замедлился до 3,8%, что меньше, чем 6,6%, зафиксированных в июле. За восемь месяцев 2025-го номинальные заработные платы выросли на 14,4%, а реальные — на 4,4%, что ниже показателей предыдущего года.

Минэкономразвития ожидает, что рост реальных зарплат замедлится до 3,4% в 2025 году, в то время как в 2024 году этот показатель составил 9,7%. Экономист Александр Сафонов поясняет, что рост зарплат продолжается из-за индексации зарплат сотрудников бюджетной сферы (11 млн человек) и необходимости удержания работников в других отраслях, таких как IT и строительство.

Индексация зарплат проводится в связи с увеличением инфляции. В следующем году зарплаты будут повышаться в пределах инфляции, которая, по прогнозам Центрального банка, вернется к уровню 4-5%.

Отрасли, где уровень зарплат невысок, включают культуру, средства массовой информации и жилищно-коммунальное хозяйство. Традиционно высокие доходы характерны для таких сфер, как финансы, страхование, розничная торговля и информационные технологии.