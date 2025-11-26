Россиянам объяснили последствия повышения МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года повлияет на весь рынок труда и поспособствует повышению зарплат.

Последствия объяснил доцент Игорь Балынин в беседе с RT.

«Увеличение МРОТ положительно отражается и на оплате труда на всем рынке труда, так как способствует ускорению роста заработных плат по всей экономике. Но при этом, конечно, работодатели, выплачивающие заработную плату выше МРОТ, не обязаны ее увеличивать такими же темпами» — сказал Балынин.

По его словам, увеличение МРОТ также приведет к росту пособий. Кроме того, в условиях конкуренции за работников работодатели также могут увеличить зарплаты, подчеркнул Балынин.

26 ноября Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц.