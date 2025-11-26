В Сбере оценили ситуацию с кредитами россиян

В Сбере зафиксировали рост спроса на кредиты у россиян во второй половине 2025 года, рассказал в интервью ТАСС первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

© Сбер

«По мере улучшения макроэкономических показателей и снижения ключевой ставки ЦБ мы фиксировали рост спроса на кредиты у населения, что привело к росту объемов выдач и снижению темпов сокращения кредитного портфеля», — сказал он.

Царев отметил, что объемы выдач кредитов пока заметно ниже результатов 2024 года.

«Показатели ниже почти в два раза. Это не позволяет перейти к устойчивому росту портфеля», — добавил он.

Также Царев подчеркнул, что качество кредитного портфеля улучшается на фоне нормализации экономической обстановки в России.

Ранее Царев заявил, что Сбер ожидает рост выдач по рыночной ипотеке в 2026 году.