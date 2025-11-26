В Госдуме предупредили о рисках в случае отмены скидок на маркетплейсах

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выразил обеспокоенность в связи с возможными негативными последствиями отмены скидок и бонусов на маркетплейсах. Он направил соответствующее обращение руководителю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной.

В письме, которое депутат выложил в своем Telegram-канале, говорится, что ограничение возможности устанавливать разные цены на товары в зависимости от формы оплаты снизит конкуренцию внутри российского рынка и ухудшит условия для покупателей, привыкших пользоваться выгодными ценами онлайн-площадок.

Миронов указал на необходимость тщательного анализа возможных последствий предложенных мер со стороны регулятора. Он также высказался против давления крупных банков на рынок маркетплейсов, подчеркнув важность сохранения условий, стимулирующих развитие экономики и внедрение инновационных подходов участниками рынка.

"Предлагаю госпоже Набиуллиной исключить подавление конкуренции, объективно оценить последствия подобных запретов - для уровня цен, доходов граждан. Очевидно, что они будут негативными", - прокомментировал Миронов.

Он уверен, что россиянам нужны скидки - на фоне роста инфляции, высоких кредитных ставок им нужны доступные товары по низким ценам.