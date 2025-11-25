Аналитик: банковские вклады перестали считаться самым выгодным инструментом

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский выразил мнение, что банковские вклады перестали считаться самым выгодным инструментом.

«Банковские вклады в начале года предлагали ставки 23%, сейчас уже таких историй нет. По облигациям можно заработать и 30% годовых», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, дивиденды по акциям в настоящее время меньше, чем проценты по вкладам.

Как считает Голубовский, инвестировать нужно квалифицированно и нет необходимости вкладывать больше 10% от дохода.

