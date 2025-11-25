Аналитик Голубовский: банковские вклады перестали считаться самым выгодным инструментом

RT на русском

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский выразил мнение, что банковские вклады перестали считаться самым выгодным инструментом.

Аналитик: банковские вклады перестали считаться самым выгодным инструментом
© Global Look Press
«Банковские вклады в начале года предлагали ставки 23%, сейчас уже таких историй нет. По облигациям можно заработать и 30% годовых», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, дивиденды по акциям в настоящее время меньше, чем проценты по вкладам.

Как считает Голубовский, инвестировать нужно квалифицированно и нет необходимости вкладывать больше 10% от дохода.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман в беседе с RT пояснил, как лучше распорядиться накопленным миллионом.