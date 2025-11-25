Минус 100 тысяч банкоматов: терминалы по выдаче наличных исчезают из нашей жизни

На начало октября нынешнего года число банкоматов в стране упало ниже 140 тысяч. По данным Центробанка, это минимум за последние 15 лет: в уже далеком 2010 году их численность фиксировалась примерно на таком же уровне. В итоге нашим согражданам с каждым днем становится все труднее получить доступ к наличным, а не виртуальным рублям.

Какова же дальнейшая судьба банкоматов? Не повторят ли они участь телефонов-автоматов, которые окончательно и бесповоротно канули в лету?

Статистика отмечает, что снижение количества банкоматов началось с середины 2014 года, когда был зафиксирован их пик – 235 тысяч терминалов. Таким образом, снижение длится более 10 лет. С начала нынешнего года - на 3,3%, за последние пять лет на 30%, ну а за 10 лет их стало меньше в 1,6 раза — почти на 100 тысяч штук.

С одной стороны, все логично: россияне все реже пользуются наличными деньгами и отказываются с ними работать. А раз так, то зачем эти «кассы» живых денег в шаговой доступности?

Среди причин такой тенденции эксперты чаще всего называют введение в нашу жизнь безналичного расчета в покупках. Практически у каждого россиянина есть пластиковая карта ( и не одна!), которой он может оплатить все услуги. Зачем идти к терминалу, чтобы обменять свои безналичные рубли на наличные? Лишняя морока.

Свою роль сыграл и уход на волне санкций западных компаний — в том числе производителей банкоматов. Теперь их приобретение — головная боль для многих структур...

Еще аналитики уход банкоматов связывают с непостоянной политикой кредитных организаций, которые вводят то одни лимиты на выдачу «живых» денег, то другие. В каких-то случаях выдается не более 50 тысяч рублей за раз, в каких-то — вообще карта блокируется... Многие россияне предпочитают вовсе не иметь с банкоматами дела, чем вникать в эти тонкости.

Так хорошо это или плохо для россиян сокращение числа банкоматов?

Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что это просто веяние времени.

- Все больше людей предпочитают пользоваться безналичным расчетом, - уверен он. – Потому, банкам невыгодно расширять эту сеть, тем более, что они развивают свои онлайн приложения, создают бонусные программы, платить наличными становится невыгодно.

- Так или иначе, но наличность тоже нужна. Где же ее брать людям, как ни в терминале?

- В крупных городах не чувствуется, что предложение банкоматов сократилось. Терминалы стоят практически во всех торговых центрах и супермаркетах. На мой взгляд, тут проблемы никакой нет.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также не видит фундаментальных затруднений для населения.

- Практически повсеместно действует безналичный расчет, - говорит он. - А в недалеком будущем ожидается массовое введение цифрового рубля. Зачем нам банкоматы? Это общемировая тенденция. Во всех отраслях экономики происходят инновационные процессы. Например, у нас резко сократились или даже исчезли телефоны-автоматы. Это кто-нибудь заметил? Нет, на качестве нашей жизни это никак не отразилось. В России по мобильному телефону можно делать и переводы, и транзакции. Зачем наличные?

- Но бывают случаи, когда они нужны…

- Не спорю, на каждой улице есть несколько банков, где обязательно стоят терминалы. Зачем плодить банкоматы? Чтобы провоцировать мошенников или подвыпивших хулиганов? Сокращение количества таких аппаратов не создает дискомфорта людям.

- В социальных сетях высказывается предположение, что сокращение банкоматов, возможно, связано с тем, что мы их закупаем по импорту, а некоторые иностранные бренды в связи с санкциями ушли с нашего рынка…

- Насколько я знаю, банкомат не представляет собой высокотехнологичный аппарат, который необходимо освоить для других сфер экономики. Если есть страны, которые по приемлемой цене поставляют нам такие устройства, то зачем нам специально строить заводы, комплектовать и обучать штаты, доставлять сырье и материалы?

- Может быть, стоит ввести какие-то нормативы по числу банкоматов? Допустим, два на 1000 человек?

- Я о таких нормативах ничего не слышал. Есть один норматив – организовывать людям удобную среду, в том числе финансовую.