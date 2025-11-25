Названы причины роста оборота наличных в России

Среди них — сбои при оплате из-за отключения интернета, снижение ставок в банках и увеличение запросов налоговой службы.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин.

«Понятно, что граждане не отчитываются, для чего они, собственно, снимают деньги, но есть сложности в случае отключения интернета. Это влияет. Также снижаются ставки в банках. И какая-то небольшая часть клиентов могла решить, что сейчас уже тот момент, когда безопаснее держать деньги под подушкой, а не на счету. Плюс, конечно, много обращений со стороны налоговой службы. Это ни в коем случае не макроэкономическая тенденция, но отдельные участники могут пытаться уйти в наличные».

В России за третий квартал 2025 года вырос оборот наличных на 659 млрд рублей. Это следует из данных Центробанка.