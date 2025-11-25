Для россиянок в декрете предложили отменить пени и штрафы по кредитам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в Госдуму внесли законопроект с предложением отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. Его слова приводит Ura.ru.

Проектом предлагается списать имеющиеся долги и ввести мораторий на начисление пеней и штрафов по просроченным кредитам для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Отменить неустойки предлагается на все время декрета.

Инициатива распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетных.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что находящиеся в отпуске по уходу за ребенком россиянки могут получать пособие и работать одновременно.