Россиян возмутила инициатива банков по отмене скидок на маркетплейсах

Инициатива крупнейших российских банков, которые настаивают на отмене практики скидок на маркетплейсах, предоставляемых банками самих площадок, не нашла понимания у россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Несправедливым такое предложение считают 64 процента респондентов из числа тех, кто регулярно или иногда делает покупки на маркетплейсах (таковых набралось 73 процента от всех опрошенных), а согласны с ним — 13 процентов. Еще 23 процента затруднились ответить на вопрос.

С большим единодушием россияне отвечали на вопрос о последствиях запрета, если его все же утвердят. Так, 78 процентов из тех, кто использует маркетплейсы, ожидают общего роста цен на товары, а 79 процентов уверены, что от идеи пострадают миллионы потребителей.

Немногим менее — 71 процент — согласились с утверждением, что отказ от скидок негативно повлияет на малый и средний бизнес, продающий товары на маркетплейсах.

Ранее глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким указала, что предложение Центробанка ограничить развитие банков маркетплейсов избыточно и не учитывает интересы граждан. По ее словам, практика скидок ничем не отличается от других программ лояльности, широко распространенных в ретейле и банковской сфере.

Между тем инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли с 12,6 процента до 13,3 процента, что стало максимумом с мая, когда ключевая ставка находилась на рекордном уровне в 21 процент. С учетом того, что наблюдаемая инфляция замедлилась, можно говорить об оценке россиянами ожидающихся с нового года изменений.