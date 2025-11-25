Исследование Rambler&Co. Россияне поделились финансовыми планами на 2026 год

Ожидания по доходам и курсу валют заметно изменились за два года.

В подходящем к концу 2025 году медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они планируют распоряжаться своими финансами в 2026 – копить или тратить сбережения. Кроме того, респондентам предложили спрогнозировать курс популярных валют, что выявило общие ожидания относительно стабильности рубля. Аналогичный опрос проходил два года назад, и сравнение данных с прогнозами на 2024 показало определенные сдвиги в поведении.

В 2026 году большинство респондентов собираются соблюдать баланс между расходами и накоплениями – так ответили 57%. Два года назад такой же стратегии придерживались 51%, то есть тенденция к поиску золотой середины укрепилась. При этом доля тех, кто собирается больше тратить, снизилась с 28% до 22%, а число убежденных «накопителей» осталось стабильным – 21%.

Среди способов сбережений лидируют привычные инструменты: 32% оставят деньги на счете, 29% оформят вклад, а 25% сохранят наличные. В планах на 2024 год показатели были похожи – 33%, 29% и 28% соответственно. Однако за это время немного изменился интерес к валюте: в 2024 году ее планировали покупать 10%, а в 2026 – 7%.

В следующем году основная статья расходов останется прежней – товары первой необходимости – 37% (41% в прогнозах на 2024 год), поездки и путешествия планируют 13%, ремонт и покупку бытовой техники – 11%. Инвестиции «в себя» в 2026 выбирают 7%, а в бизнес — 2%.

Что касается дохода за 2025 год, то более половины россиян заявили, что он сохранился или повысился. В частности, 35% респондентов сохранили его, у 26% он немного вырос, а 19% заявили о сильном падении. У 17% доход снизился незначительно, а у 3% вырос существенно.

Надежды на увеличение дохода в 2026 году возлагают 29% респондентов, а еще 12% заявили, что уже готовят конкретные шаги к его росту. Желание сохранить тот же уровень при отсутствии конкретных планов есть у 21%. Более трети (38%) не строят долгосрочных прогнозов.

От валют в следующем году не ждут сильного роста к рублю. Цифру в 90/100 рублей за доллар/евро в 2026 году предсказывают 30% участников опроса (в 2024 году – 28%), 80/90 рублей – 29% (24% двумя годами ранее). Ожидания курса 100/110 рублей за доллар/евро снизились с 29% до 20%. При этом заметно вырос интерес к юаню – с 5% до 10%, что говорит о постепенном смещении внимания к азиатским валютам.

Источники информации об экономике и финансах остаются практически неизменными. Как и два года назад, 78% респондентов строят свои личные финансовые планы по новостям СМИ и медиа, 9% ориентируются на блогеров, 9% – на советы знакомых, а 4% прислушиваются к банковским сотрудникам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 10 ноября 2025 года, охват составил 195 236 интернет-пользователей, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.