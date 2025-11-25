Выдача потребительских кредитов в России рухнула

По итогам первых десяти месяцев 2025 года выдача потребительских кредитов в России сократилась почти в два раза (48,1 процента) по сравнению с тем же периодом годом, до 16 миллионов займов на сумму 2,53 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Скоринг бюро» сообщает ТАСС.

Средняя сумма потребкредита выросла на есть процентов, что сравнимо с уровнем инфляции, до 160,4 тысячи рублей. Средний срок достиг 26,4 месяца (плюс 0,1 процента).

Объем выдачи автокредитов за тот же период упал на треть (33,9 процента), до 951,8 тысячи займов на сумму 1,29 миллиарда рублей. Сумма такого вида кредита в среднем выросла на 9,5 процента, до 1,5 миллиона рублей, а срок упал 1,8 процента, до 68,3 месяца.