Новогодние премии россиянам выплатят по новым правилам

С 1 сентября 2025 года в России изменились правила выплаты премий. Теперь работодатели обязаны указывать в документах вид премии, размер, условия получения и срок выплаты.

Порядок премирования устанавливается внутренними документами компании — коллективным договором, положением.

«Размер такой премии может как быть фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника. Расчетные формулы также определяются работодателем», — рассказал «РИА Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

13 зарплата не упоминается в законодательстве, решение о ее начислении принимает работодатель. При этом если работник уволился до выплаты премии, но выполнил все условия для ее получения, компания должна выплатить ему деньги, заключил юрист.