В Китае и Венгрии электроэнергия обходится дешевле, чем в России, несмотря на то, что страны импортируют энергоресурсы. При этом стоимость топлива в России уже сравнялась с американскими ценами, а тарифы приближаются к уровню Канады, Венгрии и США, передает «Царьград».

Телеканал предположил, что Россия теряет конкурентное преимущество. Эксперт Царьграда Александр Пасечник отметил, что Россия и Венгрия не могут быть напрямую сопоставлены в данном контексте, так как энергобаланс Венгрии основан на комбинации традиционных и возобновляемых источников энергии.

По его словам, энергобаланс данной страны включает атомную, газовую и солнечную энергетику, что позволяет поддерживать цены на уровне российских. Эксперт отметил, что Венгрия не играет ведущей роли в экономике еврозоны, поэтому на нее не стоит делать основной акцент. Тем более что развитие возобновляемых источников энергии существенно влияет на ситуацию.

Также Пасечник отметил, что Германия в 2024 году предлагала киловатт-час за 45 рублей, тогда как в Москве это стоило 4-8 рублей. Он отметил, что в Европе наблюдается снижение спроса на газ из-за проблем в энергоемких отраслях, что вызывает стагнацию и оказывает влияние на ценообразование.