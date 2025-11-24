Объем наличных денег в обращении в России взлетел

В период с июля по сентябрь объем наличных денег в обращении увеличился на 659 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше, чем зафиксированный годом ранее в тот же период показатель. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишут «Известия».

Быстрее количество наличности на руках у россиян в третьем квартале увеличивалось только в 2022 году, когда объем роста превысил 1,1 триллиона рублей.

Как объяснили аналитики Центробанка, текущие показатели связаны с отключениями мобильного интернета, что зачастую не позволяет провести безналичный расчет. Эксперты из банковских организаций подтверждают, что на этот раз речь идет об активизации платежей наличностью, а не о хранении средств «под подушкой».

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что сама угроза отсутствия мобильного интернета во многих регионах заставляет граждан иметь при себе наличность.

В то же время частично популярность бумажных денег могла вырасти из-за усиления банковского контроля за подозрительными операциями. С 1 сентября ужесточились правила для проверки переводов между физическими лицами и снятием наличных. Поэтому отдельные граждане могли заранее подготовиться к предполагаемым проблемам.

Наконец, отметила старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, людей нервирует повышенное внимание налоговых органов к их деньгам. С 1 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) получила возможность проверять карты в случае подозрительных переводов или несоответствия доходов и остатков на счетах. При этом рост наличности, указала она, затрудняет для властей контроль за деньгами и отслеживание операций, создает условия для уклонения от налогов и роста теневой экономики, размер которой власти оценивают в 10 процентов от ВВП.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на расширенной коллегии ФНС рассказал, что в 2026 году ведомство в рамках борьбы с теневой экономикой сосредоточится на борьбе с платежами наличными.

