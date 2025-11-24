Россиян предупредили о штрафах за придверные коврики

За грязный придверный коврик владельцам квартиры придется платить штраф. О наказании предупредил россиян юрист Михаил Салкин, пишет NEWS.ru.

Если такой коврик лежит у входа в квартиру в общем коридоре, то он должен соблюдать нормы содержания общедомового имущества. Кроме того, вещь не должна препятствовать проходу и эвакуации в случае пожара, подчеркнул специалист.

В случаях, когда коврик при входе в квартиру становится источником неприятных запахов и насекомых, управляющая компания может потребовать избавиться от него.

«Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей», — подчеркнул Салкин.

Ранее россиян предупредили о штрафах за выброшенные в мусорку лекарства. Серьезное наказание ожидает в основном медицинские и фармацевтические организации, но и для обычных россиян такие действия официально считают нежелательными.