В МВД назвали два основных принципа финансовой самообороны

Сложные пароли и двухфакторная аутентификация являются основой финансовой самообороны в современных реалиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются. Никто из официальных лиц (банки, госорганы, правоохранители) не будет запрашивать биометрию (видео с лицом и голосом) по телефону или через СМС-рассылку", - напомнили в ведомстве.

В МВД пояснили, что процесс сбора биометрии проходит в строго регламентированном порядке. "Единственный безопасный способ сдать свои биометрические данные для единой биометрической системы - это прийти с паспортом в отделение банка, который подключен к системе, и пройти процедуру в специальном кабинете. Рекомендуется также использовать сложные и разные пароли, а также двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно", - сказали в пресс-центре.

При этом необходимо с подозрением относиться к письмам с призывами к действиям (например, "открой", "прочитай", "ознакомься", "посмотри") и со ссылками, особенно если они длинные или, наоборот, сокращенные, добавили в ведомстве. "Нельзя переходить по ссылкам из письма, если они заменены на слова. Следует проверять ссылки, даже если письмо получено от коллеги или знакомого", - подчеркнули в МВД.

В ведомстве также просили обратить внимание на то, что на фишинговых сайтах часто имеются орфографические ошибки и некорректно работающие элементы.