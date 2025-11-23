Сколько наличных денег нужно всегда иметь при себе, объяснил эксперт

Россиянам всегда полезно иметь при себе небольшую сумму наличных на случай непредвиденных расходов.

Об этом в беседе с порталом «Банки.ру» рассказал финансовый консультант Олег Зотов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, наличные могут стать незаменимыми в ситуации технических сбоев в платежных системах. Проблемы при оплате через банковскую карту, QR-код, СБП или другие безналичные методы возникают у многих граждан и могут быть вызваны отключением интернета, неисправностями в работе платежных систем или техническими сбоями в оборудовании.

Кроме этого, в некоторых местах, например на рынках или в мелких магазинах, по-прежнему действуют ограничения на безналичную оплату — там принимают только наличные. В этой связи, россиянам рекомендуется всегда иметь в кошельке небольшую сумму — примерно от 1000 до 3000 рублей — чтобы покрыть мелкие расходы, такие как такси или обед.

Более крупные суммы (например, 5–7 тысяч рублей) могут использоваться как «страховочные», но носить их постоянно не рекомендуется из-за рисков. Наличные пригодятся, если безналичные платежи недоступны или их не принимают, объяснил Зотов. По его словам, для большинства людей оптимально иметь при себе наличные в размере 5–10% от ежемесячного дохода.