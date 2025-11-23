Россияне могут проверить наличие кредитов и займов, взятых мошенниками, с помощью отслеживания кредитной истории. Об этом в беседе с журналистами RT рассказал адвокат Дмитрий Пашин.

По его словам, у каждого человека она хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй (БКИ). Для того, чтобы узнать, где хранится кредитная история, гражданин может направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ).

Произвести такой запрос можно на портале «Госуслуги» или на сайте Центробанка. Уточняется, что обычно ответ на запрос приходит в течение дня, а чаще всего — практически сразу. В ответе говорится о наименование БКИ, где хранится кредитная история, его контакты, в том числе адрес официального сайта, пояснил юрист.

Как отметил он, после этого необходимо войти на сайт бюро и уже там сделать запрос на предоставление своей кредитной истории. Пользователю придет отчет, где будет прописан каждый взятый кредит.

«Бесплатно запросить и получить отчет в каждом БКИ можно лишь два раза в год», — пояснил Пашин. За следующие запросы необходимо платить, при этом тарифы у каждого бюро могут быть разные.

Ранее в пресс-службе МВД России раскрыли самые популярные у мошенников схемы обмана россиян. Оказалось, что в 2025 году аферисты чаще всего похищали у россиян средства при помощи схемы с переводом денег на «безопасный счет».