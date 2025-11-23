Россиянам напомнили о январских пенсиях, которые поступят досрочно

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил RT, что в декабре пенсионные выплаты будут проходить по особому графику, согласованному Социальным фондом России и банками.

Это связано с длинными новогодними праздниками и переносом январских начислений, чтобы пенсионеры получили средства до начала выходных.

По словам парламентария, январские пенсии начнут перечислять заранее: первые выплаты стартуют 25 декабря, основной поток придётся на 26—29 декабря, а в некоторых регионах деньги могут поступить уже 24 декабря. Перечисления будут выполняться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в Социальный фонд.

«Пенсионерам не нужно обращаться в СФР или писать заявления — средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», — отметил Говырин.

Тем, кто получает пенсию на банковскую карту, деньги зачислят в течение последней недели декабря. Банки обязаны провести операции не позднее последнего рабочего дня года — в 2025 году это 30 декабря. Переводы будут осуществляться поэтапно, чтобы избежать перегрузки системы. Проверить поступление можно в онлайн-банке.

Для получающих наличные через почтовые отделения выплаты начнутся 26 декабря и завершатся 30-го числа. «Почта России» формирует графики заранее, а в северных и дальневосточных регионах доставка часто стартует на день-два раньше из-за расстояний и погодных условий.

Декабрьская пенсия поступит по стандартному графику — с 3 по 25 декабря, при совпадении даты с выходным средства перечислят заранее. Январскую пенсию в конце декабря получат те, чья обычная дата выплаты установлена на 1—10 января, остальные — после праздников.

Досрочные январские выплаты будут уже с учётом индексации 2026 года: страховые пенсии вырастут на 7,6%, стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля, фиксированная выплата увеличится до 9584,69 рубля. Перерасчёт проведёт Социальный фонд автоматически, повышенные суммы пенсионеры получат уже в декабре.

Проверить точную дату можно в личном кабинете СФР, на портале «Госуслуги» или в отделении почты.

«Независимо от региона и способа получения, пенсии будут выплачены без задержек и в полном объёме до начала новогодних праздников», — заверил депутат.

Ранее россиянам напомнили о приближающихся сроках подачи заявлений, от которых зависит сохранение или изменение ряда социальных и пенсионных выплат в 2026 году.