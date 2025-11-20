Россиянам объяснили, когда выплата пенсии может приостанавливаться

Выплата пенсий может приостановится из-за отсутствия подтверждения инвалидности, или из-за отсутствия подтверждения об очном обучении получателя пенсии после достижения 18 лет.

Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Для возобновления выплаты в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, необходимо предоставить заявление и соответствующие документы», — пояснил Игорь Балынин.

Об этом он рассказал в беседе с RT. Также эксперт добавил, что срок рассмотрения — до пяти рабочих дней.

Балынин подчеркнул, что после того как будут устранены основания для приостановки выплат, пенсия будет возобновлена. По общему правилу, выплаты возобновляются с 1-го числа месяца, который идет следом за месяцем подачи необходимых документов. Однако есть исключения — к примеру, в случае подтверждения инвалидности до окончания установленного срока пенсия возобновляется с даты, когда гражданина вновь признали инвалидом.