Мособлдума продлила действие ряда налоговых льгот

Московская областная дума в ходе заседания приняла закон о продлении ряда действующих льгот. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.

«До конца 2028 года продлеваем действие налоговых льгот для социально ориентированных некоммерческих организаций. Наши НКО ежедневно решают самые острые социальные вопросы, помогают семьям, детям, пожилым людям. Продлевая для них льготы, мы, по сути, инвестируем в социальное здоровье нашего региона, помогаем тем, кто помогает другим», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, чьи слова приводятся в тексте.

Отмечается, что для НКО предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога.

Законом также до конца 2028 года продлеваются льготы для организаций ИТ-сферы. «Развитие цифровой экономики – это прямое поручение президента. ИТ-сектор Московской области развивается, этому способствуют, в том числе, и успешно применяемые налоговые льготы. Также помимо налоговых льгот ИТ-компании нашего региона могут участвовать в конкурсе на получение грантов», – отметил Брынцалов.

Для ИТ-организаций предусмотрена льгота по уплате налога на имущество организаций (снижение ставки налога на имущество на 50%).

Кроме того, законом до 1 января 2029 года продлеваются льготы для собственников автомобилей, работающих на газовом топливе. Для них предусмотрена льгота в размере 50% от транспортного налога.

Также до конца 2026 года продлевается действие льгот для организаций, на балансе которых учтены вновь построенные объекты транспортно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Для них предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов инфраструктуры – на три месяца.

«Помимо этого, мы расширили применение мер поддержки газораспределительных организаций. Теперь они будут распространяться на объекты газораспределения и газопотребления, созданные в рамках мероприятий по социальной газификации территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Такое решение принято в рамках исполнения поручения президента по газификации, в том числе и садовых товариществ», – подчеркнул Брынцалов.

Количество потенциальных получателей налоговых льгот составит более 2,6 тыс. налогоплательщиков.